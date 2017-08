A má notícia é que o número de empresas encerradas em Portugal triplicou nos últimos dez anos. A boa é que este valor deve diminuir este ano. A garantia é dada por uma análise feita pela Crédito y Caución, especialista em seguros de crédito.

“Assistimos a uma recuperação generalizada da atividade económica global, com forte apoio da produção industrial, do comércio internacional e do investimento”, refere o documento que, ao mesmo tempo, evidencia que o número atual de insolvências continua a ser o triplo do registado em 2007.

Ainda assim, a mudança de paradigma aparece em destaque, já que se prevê um decréscimo de 10% e 6% em 2017 e 2018.

A comprar as previsões mais positivas está também o barómetro da Informa D&B, que mostra que, entre janeiro e abril de 2017, nasceram mais de 14 700 empresas (+3,3%) e encerraram outras 4668 (-2,5%).

Os setores onde foram criadas mais empresas foram os serviços (4791), o retalho (1951), o alojamento e restauração (1752), a construção (1324) e as atividades imobiliárias (1207).

No entanto, a verdade é que falamos dos mesmos setores que tiveram mais empresas encerradas: nos serviços fecharam 1167 empresas; no retalho, 834; na construção, 555; no alojamento e restauração, 536; e nas indústrias transformadoras, 467.

Por distritos, Lisboa, Faro e Setúbal foram os distritos com maior crescimento em nascimentos de empresas nestes primeiros quatro meses do ano.

Em Lisboa, o número de novas empresas aumentou 11,9% para as 4807; em Faro, aumentou 15,4% para as 883 empresas; e em Setúbal subiu 11,7% para 1012 empresas.

De acordo com a Crédito y Caución, a comprometer as previsões de resultados melhores apenas poderia estar um ajustamento monetário desordenado ou uma acentuada desaceleração na China.