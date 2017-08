Ao que tudo indica, estes dados devem preocupar Mark Zuckerberg, uma vez que a percentagem de utilizadores do Facebook, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, no Reino Unido e nos Estados Unidos, tem vindo a diminuir significativamente, segundo um relatório feito recentemente.

De acordo com o Independent, há quem rejeite mesmo a rede social, e até existe um grupo de jovens que é chamado de Facebook-never, embora utilizem outras plataformas do género.

O eMarketer prevê que, mensalmente, se vai registar uma quebra de 3.4% de utilizadores, com estas idades, no Facebook, nos Estados Unidos e de 2.8% no Reino Unido.

No entanto o Instagram continua a ser o mais utilizado e tem cada vez mais ‘fãs’.