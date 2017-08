Pelo menos 16 pessoas morreram na queda de um autocarro na água na península de Taman, no sul da Rússia.

O acidente aconteceu às 8 da manhã quando o autocarro transportava trabalhadores que tinham terminado o seu turno na construção de um cais na península de Taman.

O autocarro seguia com 40 pessoas, das quais foram resgatadas 24, oito delas com ferimentos que obrigaram a assistência médica.

As causas do acidente ainda não são conhecidas, mas o autocarro foi imediatamente retirado da água e as autoridades estão a investigar o caso.