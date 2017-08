Os “VIP” da noite

Sempre que frequentei discotecas fora de Portugal pude constatar que as zonas privadas são habitualmente espaços onde os melhores clientes têm direito a um serviço especial que lhes permita gastar mais dinheiro. São os locais mais caros e exclusivos da noite, a que poucos têm acesso, muitas vezes luxuosos e reservados, alguns escondidos, outros com pormenores verdadeiramente excêntricos mas, acima de tudo, onde circulam os verdadeiramente importantes para o negócio. Ali, normalmente, o valor que é consumido por pessoas que não querem ser importunadas por não quererem ser vistas, ou outras que querem ostentar as garrafas mais caras, as miúdas mais giras e os adereços mais extravagantes, representa a grande fatia do bolo da faturação.

A designação VIP – Very Important People ou Pessoas Muito Importantes serve para classificar aqueles que fazem, de facto, a diferença, seja pelo dinheiro, pela posição social ou pela forma como se destacam – seja em que área for. São os que todos querem ser, aqueles com quem todos querem estar e que querem conhecer, que abrem portas para um admirável mundo novo seja de que forma for. São os que ostentam um estatuto acima de qualquer outro, admirados, idolatrados ou respeitados.

Em Portugal, as áreas privadas a que habitualmente se chama também áreas VIP são habitualmente o contrário.

É a zona para onde se convida o primo, a sogra e o cunhado, o periquito e o papagaio, a irmã da amiga e o vizinho da frente. Espaços normalmente lotados de pessoas onde pouco ou nada se circula e a privacidade é pouca ou nula. As mesas são ocupadas por novos- -ricos que precisam daquilo para se mostrarem à miúda que querem conquistar ou para a selfie que querem tirar para colocar nas redes sociais.

Ao contrário de qualquer outro lado, a maior parte das pessoas não paga nesta zona, o serviço é igual ou pior ao do resto da discoteca e os VIP são personagens de programas de televisão do tipo “Big Brother” ou “Love on Top”, onde se elevam a estrelas pessoas que fazem tudo pelos 5 minutos de fama. Quando se pede dinheiro a alguém, isso é levado como uma ofensa e é um desprestígio. Os realmente importantes não aparecem porque não se querem misturar, depois porque, se abrem uma ou outra garrafa, logo são acusados de viver uma vida de riqueza derivada ou da venda de drogas ou armas ou do negócio da prostituição.

Estes pormenores fazem depois a diferença na magia que antigamente víamos nas discotecas e que hoje em dia é substituída pelo que cada um deseja mostrar. As pessoas abdicam de se divertirem para estarem preocupadas em saber o que os outros estão a pensar delas. Desta forma, invariavelmente, salvo duas ou três exceções, acabamos as noites sempre com uma sensação de pouco. É altura, talvez, de por cá repensarmos aquilo que é realmente importante e de deixarmos de dar importância a quem nunca fez nada por isso. Porque caímos no ridículo de ver um qualquer personagem de terceira categoria, só porque aparece duas vezes nu na TV, ser mais bem tratado do que alguém que, de facto, merece referência. Uma questão de prioridades... Façam mais tags ao vivo, mais likes ao ouvido e teclem mais com a boca. Sem olhar para o lado. Vão ver que vale a pena.