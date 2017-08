Somos “capazes” de falar seriamente sobre a igualdade entre sexos?

Acredito verdadeiramente que a igualdade entre mulheres e homens é um pilar basilar de qualquer sociedade moderna. Da mesma forma, não gosto de quem se tenta aproveitar de uma causa tão nobre como esta para se autopromover.

Não gosto de machistas, não gosto de machismo, não gosto de ver mulheres a serem discriminadas em virtude do seu género e não gosto de ver mulheres que se deixam discriminar às mãos dos homens.

A igualdade entre géneros é um assunto importante demais para ser tratado de forma leviana. Sinceramente, eu, que me preocupo realmente com este assunto, não estou minimamente interessado em saber se existem livros para meninos e livros para meninas. Não estou interessado porque o facto de a Porto Editora retirar estas publicações do mercado em nada irá contribuir para a igualdade entre géneros.

Quem quer debater este tema que o faça tocando realmente na ferida. Qual a razão de termos tão poucas mulheres na política? A resposta é óbvia: porque há muito menos mulheres interessadas na política. Isto suscita outra questão: será que isto acontece porque os aparelhos partidários são intrinsecamente machistas? Tendo a acreditar que sim. Logo, qual será a solução? Parece simples: as mulheres envolverem-se mais na vida política, militando nos partidos e sendo candidatas a órgãos partidários e públicos.

Sejamos honestos: não é impondo quotas na política que se consegue ter mais mulheres na política – bem pelo contrário, é incentivando as mulheres a serem uma voz ativa dentro dos partidos. Mulheres como a Maria de Belém, a Odete Santos, Catarina Martins, a Manuela Ferreira Leite e a Assunção Cristas, entre outras políticas, fizeram muito mais pela igualdade entre sexos do que a maioria das atrizes de novelas e apresentadoras de televisão que aparecem em blogues a dizerem que são feministas.

Outro ponto interessante: como é que ainda subsiste uma acentuada desigualdade entre sexos no mundo laboral, no que ao acesso a cargos de topo diz respeito? De que forma é que é possível que isto ainda aconteça quer no setor público, quer no privado? Isto leva-nos novamente a uma questão: será que esta discriminação é fruto pura e simplesmente do machismo dos homens ou, por outro lado, existem ainda muitas mulheres que se autoexcluem do acesso a estes cargos, devido à forma como encaram a maternidade e as suas funções dentro do lar?

Sejamos sérios: uma mulher que pura e simplesmente não se acomode à visão machista de que nasceu para ser uma dona de casa que tem de tratar do lar e que vive em função dos filhos e do marido, e que em vez disso invista numa carreira profissional de sucesso, faz muito mais pela igualdade entre géneros do que uma “famosa” que se limita a dar entrevistas a revistas cor-de-rosa, a falar de feminismo.

Em suma, não é a denunciar livros infantis supostamente “machistas” que os problemas reais das mulheres vão ser resolvidos. Tal como não é tornando “light” um assunto “hard” que vamos ser “capazes” de iniciar uma discussão séria e honesta sobre este tema.

Publicitário