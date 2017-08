Quando se tem uma boa noite de sono, a pesso acorda com mais energia e muito mais bem disposta, isto porque, de acordo com vários especialistas, o estado de sono em que se sonha, aumenta as ligações no cérebro, o que faz com que fique protegido contra a demência, à partida.

No entanto, passar pouco tempo nesta fase de sono, pode aumentar o risco de desenvolver demência.

De acordo com um estudo publicado na revista Neurology, passar apenas 1% do temo na fase do sono REM, a fase em que se produzem os sonhos, estava ligado a um aumento de cerca de 9% do risco de demência e 8% mais risco de desenvolver a doença de Alzheimer.