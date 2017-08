De acordo com um estudo publicado no British Journal of Sports Medicines, o açúcar pode ser tão viciante quanto a cocaína, uma vez que a vontade que as pessoas têm de comer alimentos ricos em açúcar é bastante elevada. Os sintomas que surgem após a abstinência de açúcar são semelhantes ao da cocaína, como é o caso da depressão e de distúrbios comportamentais.

Os especialistas revelaram estar preocupados com o consumo excessivo de açúcar, especialmente nas crianças, pois o consumo médio é cerca de três vezes superior ao recomendado.

O consumo excessivo de açúcar pode levar à obesidade, cáries, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.