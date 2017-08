De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vai haver uma descida das temperaturas mínimas esta sexta-feira, nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro.

Viana do Casteol é a zona do país que mais vai sentir a descida das temperaturas, contando com 22º Celsius. Já Évora mantém-se com temperaturas elevadas, 34º.

Para Lisboa e Porto está prevista uma máxima de 25º.