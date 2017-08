Angola não é só a imagem que querem dar dela

Não vou a Angola há dois ou três anos e li e ouvi com alguma estupefação comentários de figuras de diferentes quadrantes nas últimas semanas. O que me saltou à vista foi que aqueles que viveram nos últimos tempos no país da Palanca Negra dizem coisas muito mais acertadas do que aqueles que nunca lá puseram os pés. Independentemente de estarem mais ou menos ligados, por interesses económicos, ao poder, os que conhecem a realidade do país sabem o quanto importante é Angola para Portugal. Não são só os negócios e as empresas, são também os cerca de 150 mil portugueses que lá vivem e trabalham nos diferentes setores. Confesso que a primeira vez que me sentei à mesa de um restaurante de Luanda nem queria acreditar: a manteiga era portuguesa, as cervejas, água e vinho também e no hotel não faltavam outros produtos lusos.

Esquecendo esses pormenores, há outro de grande importância: a língua. Fazer quase seis mil quilómetros e ouvir português em todo o lado dá uma certa alegria. A acrescentar a essa familiaridade, há ainda que referir o sentimento que une milhares de angolanos a Portugal e vice-versa. São tantas as famílias cruzadas que nenhum político ou governante poderá separar. Os dois países têm muito mais em comum do que se possa imaginar. Se há corrupção? Claro que sim, mas vendo o tempo em que o país esteve em guerra, os sinais até acabam por ser de esperança. Acredito que os ricos irão perceber que ou a distribuição da riqueza se torna mais justa ou serão confrontados com graves problemas sociais. Não se vai para um bairro de lata de Ferrari e esperar não ser assaltado... Mas olhando para África, percebe-se facilmente que Angola poderá ter um papel fundamental no desenvolvimento do continente.

Além de ter umas forças armadas “eficientes”, que poderão ser usadas em diferentes missões da ONU, o país tem todas as capacidades para ser um dos grandes abastecedores de produtos agrícolas, além de ter água para dar e vender com fartura. Esperemos que os políticos, sejam quais forem, percebam que o país pode ser a segunda grande potência de África.