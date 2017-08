Lionel Messi e a esposa Antonella Roccuzzo aguardam a chegada de um novo elemento na família, avança o jornal espanhol “El País”, que cita o jornal “Clarín”.

De acordo com a publicação, a empresária e o jogador de futebol podem estar a aguardar a chegada do terceiro filho, contudo a notícia ainda não foi confirmada por nenhum elemento do casal.

“O Leo vai dizer quando os testes [de gravidez] o confirmarem. Ele não vai ter qualquer problema em tornar pública e compartilhar a notícia. Mas temos que esperar”, disse uma fonte próxima da família de Messi ao “Clarín”.

Recorde-se que Messi e Antonella Roccuzzo são pais de de Thiago, de 4 anos, e Mateo, de 1.