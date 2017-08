Uma robusta e transversal maioria dos americanos acredita que Donald Trump está a agravar as divisões na sociedade, conduz uma má presidência e que a sua resposta aos motins racistas de há duas semanas em Charlottesville foi reprovável. Na primeira sondagem sobre o tema publicada esta quinta-feira pela Universidade Quinnipiac – que, no campo, é uma das institiuições de referência nos Estados Unidos –, 62% dos inquiridos afirmam que o presidente americano está a contribuir mais para fraturar o país do que para o unir. Essa opinião, aliás, é defendida apenas por 31% dos 1514 eleitores contactados. O resultado é semelhante na avaliação da resposta presidencial aos motins em Charlottesville, na Virginia, reprovada por 60% dos inquiridos – e defendida apenas por 32%.

A degradação na imagem do presidente americano não é uma inteira surpresa. Donald Trump atingiu consensualmente o ponto de maior crise na sua presidência no rescaldo de Charlottesville, onde uma contra-manifestante morreu atropelada por um dos militantes racistas que passaram o dia a defender uma América segregada e antissemita. Reagindo nas televisões, Trump limitou-se a dizer num primeiro momento que a culpa da violência e precoceito recaía “sobre muitos lados”, parecendo colocar num mesmo plano moral os confrontos iniciados por contra-manifestantes e militantes neo-nazis e supremacistas. Só passados dois dias corrigiu o rumo, mencionando os grupos racistas, mas voltou à carga numa conferência de imprensa posterior, em Nova Iorque, celebrada pelos movimentos de segregação.

O seu próprio partido condenou-o em massa, dois grupos de empresários conselheiros abandonaram-no, várias figuras de baixa monta na administração fizeram o mesmo e Trump respondeu regressando aos ajuntamentos de campanha a que parece recorrer quando está em crise – que aproveitou para reabrir um fosso com a maioria republicana no Congresso. Várias sondagens publicadas no início da semana mostraram uma queda abrupta de popularidade e a consulta de esta quinta-feira da Quinnipiac comprova-o. Os eleitores consultados reprovam a presidência de Donald Trump por uma margem de 59% contra 35%, mais baixa ainda do que a recolhida noutro momento em agosto, em que o presidente era reprovado por 57% dos americanos.

Só três grupos de eleitores aprovam a presidência de Trump:republicanos, os eleitores brancos e sem curso superior, e os eleitores brancos e homens. Todos os outros reprovam-no em maioria. “Eleito pelo seu poderio como negociador, mas agora largamente considerado um elemento fraturante, o presidente Trump tem uma taxa de reprovação grande e baixos resultados em temas raciais”, argumenta Tim Malloy, um dos diretores do instituto de sondagens Quinnipiac. Segundo a sondagem desta quinta-feira, 60% dos inquiridos diz que o presidente não se interessa por assuntos das minorias e 61% que não sabe lidar com temas raciais.