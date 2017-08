"És completamente louca" diziam as pessoas quando soube que ia ter o meu segundo filho, "vais acabar com a tua carreira". O que eles não sabem é que o que é feito por amor não mata nada, só semeia. Foi por amor que parei e com amor renasci. É com este amor maior que a vida que escrevo, que me levanto e que canto. Fazia tudo outra vez sem mudar uma vírgula. Obrigada meu Deus por me dares a vida com que sempre sonhei. ❤

A post shared by Blossom (@carolinadeslandes) on Aug 24, 2017 at 9:33am PDT