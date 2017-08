Os cortes para muito longas carreiras contributivas está prestes a acabar. O governo aprovou ontem, em Conselho de Ministros, as novas regras que serão aplicadas à Segurança Social e à Caixa Geral de Aposentações (CGA) a partir de Outubro.

O objetivo é eliminar as penalizações para quem tenha uma carreira de 48 anos ou que, tendo 46 de carreira tenha começado a descontar aos 14 anos ou antes, o que hoje se chama trabalho infantil. Isto significa que, quem cumprir as condições vai deixar de sofrer o impacto do factor de sustentabilidade, bem como a redução de 0,5% por cada mês que falta. Ainda assim, nos dois casos é necessário que o trabalhador tenha mais de 60 anos de idade.

Para o ministro Vieira da Silva, “trata-se de criar um regime excecional para trabalhadores com muito longas carreiras contributivas”, lembrando ainda que “são pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, com quem a sociedade tem uma dívida, podendo dar-lhes agora um benefício através do acesso a uma pensão completa sem penalização”.

Esta medida, considerada excecional, implica uma despesa adicional próxima dos 50 milhões de euros, segundo as contas do ministro do Trabalho. “Com estas alterações, que temos vindo a discutir com a Concertação Social, aproxima-se de 50 milhões de euros a despesa adicional deste conjunto de alterações”, adiantando esperar que, entre os pensionistas que venham a requerer a pensão no final de 2017 e em 2018, “sejam pouco mais de 15 mil pensionistas” a aderir a este regime.

No entanto, a grande maioria que irá beneficiar com este regime serão provenientes da Segurança Social, já que apenas 750 serão da Caixa Geral de Aposentações.