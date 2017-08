As dores de cabeça que os clientes têm tido quando o assunto é rescindir os contratos com as operadoras, sem custos, continuam a existir e obrigaram a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) a tomar uma posição. O regulador relembrou que, ao contrário do que tem sido avançado pelas operadoras, os contratos podem ser cancelados de várias maneiras e o processo não depende da entrega de documentos. Apenas é necessário confirmar a identidade do assinante.

“Os clientes que pretendam exercer o direito de rescisão podem fazê-lo, não só pessoalmente em qualquer loja ou por telefone, mas também por escrito, através de qualquer um dos contactos indicados nos respetivos contratos ou divulgados ao público (morada, fax, endereço de email, entre outros) ou ainda através da área de cliente da página do operador na Internet, se esta possibilidade estiver disponível”, esclareceu o regulador, em comunicado.

Entre as queixas apresentadas por clientes que tiveram problemas na tentativa de rescisão estava, por exemplo, o facto de ser pedido que os clientes enviassem, por correio tradicional, uma bateria de documentos. A ANACOM põe um ponto final na questão e diz não ser necessário

Medidas corretivas Segundo a ANACOM, em causa estavam práticas levadas a cabo pelas operadoras que alteraram condições contratuais após a entrada em vigor da nova lei das comunicações, em julho do ano passado, e que veio introduzir maior transparência na fidelização de clientes e facilidade na rescisão de acordos. As medidas corretivas apenas não se aplicavam às situações em que os contratos continham “uma cláusula a prever a possibilidade de atualização dos preços com base num índice de preços no consumidor aprovado por uma entidade oficial nacional”.

Em março, a questão dos preços praticados pelas operadoras já tinha dado que falar. O regulador avançou, nesta altura, que iria tomar medidas depois de ter recebido “um significativo número de reclamações” sobre a alteração das condições dos contratos prestados por “quatro operadores”. Em causa estavam novamente os aumentos levados a cabo pelas operadoras, depois da publicação da alteração da lei.

DECO fala de milhões A DECO analisou o impacto da subida ilegal de preços no bolso dos consumidores nos últimos sete a nove meses, ou seja, quando os aumentos começaram a ser aplicados, e estima que os clientes tenham sido prejudicados em cerca de 50 milhões de euros. Mas as reclamações no setor das telecomunicações são mais vulgares do que se pensa. Falamos do setor que têm vindo a liderar a tabela das queixas recebidas pela Associação de Defesa do Consumidor (DECO). Só em 2016, a entidade recebeu 45515 reclamações relacionadas com este setor e há dez anos que é o mais reclamado.