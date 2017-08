Alfredo Barroso continua sem papas na língua. Desta vez, o fundador do Partido Socialista atacou um membro do governo do PS liderado por António Costa.

"Não conheço pessoalmente Graça Fonseca, mas já sabia que ela era homossexual. E isso que tem? Nada", escreveu.

"Julgo que a secretária de Estado da Modernização Administrativa, de que muito raramente se houve falar, terá aproveitado a oportunidade de uma entrevista (...) para praticar um acto considerado de 'coragem pessoal', mas também, e sobretudo, para uma manifestação de mera propaganda pessoal", acusou o sobrinho do falecido Presidente da República, Mário Soares.

"Sobre Modernização Administrativa, 'nicles'", ironizou também, em jeito de conclusão, considerando que a governante, que assumiu a sua homossexualidade em entrevista, pouco falou sobre a pasta que ocupa no executivo.