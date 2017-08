Cristiano Ronaldo foi esta tarde distinguido pela UEFA como o jogador do ano.

"Desafios? Os mesmos. Ganhar tudo o que for possível pelo meu clube e pela minha seleção, como a qualificação para o Mundial 2018. Quero agradecer aos meus companheiros do Real Madrid e da minha seleção. Tenho de trabalhar no duro sempre. Quero agradecer ainda aos adeptos do Real Madrid por todo o apoio que nos dão e me dão a mim", disse o avançado do Real Madrid na entrega do prémio.

Recorde-se que CR7 disputava o prémio com Lionel Messi (Barcelona) e Gianluig Buffon (Juventus).