Um prédio de seis andares foi evacuado na manhã desta quinta-feira devido à queda de um muro de suporte do edifício no concelho do Seixal.

O incidente aconteceu pelas 12h00 de hoje, tendo assustado os moradores daquela localidade.

De acordo com a Protecção Civil, terá sido uma rotura numa conduta de água que causou a instabilidade do solo que acabou por provocar a queda do muro na Avenida da República.

Os moradores foram retirados por precaução.