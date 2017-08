Este ano, o Cascais Vela contará com a participação de cerca de 77 barcos e 300 velejadores num evento que incluirá desafios para 5 Classes: ORC com 20 barcos distribuídos por 3 classes A, B e C. Também a Classe NHC estará representada com 23 barcos, a Classe SB20 será representada por 20 veleiros e a classe Dragão terá entre 6 a 10 barcos.

Destaque para a Classe Moth, que pela primeira vez integra o Cascais Vela, com 4 barcos. É uma das classes mais rápidas da vela moderna, constituída por embarcações monocasco com um foil (aileron) por baixo do casco, que lhe permite planar acima da superfície da água. Leve, com cerca de 27kg e com um tripulante apenas, chegam a atingir os 70 km por hora.

Muitos têm sido os nomes sonantes da vela nacional e internacional que passaram por águas cascalenses, participaram nas anteriores edições do CASCAIS VELA e 2017 não será exceção. É já no próximo dia 25 de Agosto que se inicia a 17ª Edição do Evento que traz à Baía de Cascais velejadores de topo, como o campeão nacional ORC A, José Carlos Prista com o “Xekmatt”, vencedor da edição de 2016, assim como o 2º classificado da Classe ORC A, António Noronha com o “Funbel”, o 1º classificado da Classe ORC B, Gonçalo Botelho com o “Super Açor”, entre outros nomes consagrados.

O Cascais Vela conta com a participação da Classe SB20, representada pelo velejador José Paulo Ramada, 1º classificado do Campeonato Nacional 2016 e 20º classificado no ranking Mundial 2016 e por Vasco Serpa, 1º lugar do Campeonato Nacional 2017 e 6º lugar do Campeonato Mundial 2016 da Classe SB20.

A Classe Moth, pela primeira vez no Cascais Vela, será representada pelo velejador Henrique Brites, 1º classificado do Campeonato Nacional de Laser 2016 e pelo velejador Fernando Bello, Medalha de Prata dos Jogos Olímpicos 1948.

O Cascais Vela 2017 conta com a participação especial de um dos seis veleiros que integram a Regata Discoveries Race, evento bienal alusivo aos Descobrimentos e que visa, o intercâmbio cultural e económico entre as nações unidas por uma paixão comum: O Mar.