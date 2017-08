O Estado Islâmico divulgou um novo vídeo em que ameaça Espanha com novos ataques. Neste vídeo, que foi partilhado inicialmente pelo jornal El País, dois dos elementos do grupo jihadista falam em castelhano.

“Não se esqueçam do sangue derramado dos muçulmanos da Inquisição espanhola. Vamos vingar o vosso massacre e o que estão a fazer agora com o Estado Islâmico”, diz um dos homens do vídeo.

Um dos jihadistas refere que “a jihad não tem fronteiras”. No final do vídeo, um dos homens diz que “o Al Andalus [nome dado à Península Ibérica] voltará a ser o que era, terra do califado”.