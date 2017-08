Em comunicado, a PJ realça a colaboração do Núcleo de Proteção Ambiental de Lamego da GNR e ainda da GNR de Resende.

A Polícia Judiciária avançou, em comunicado, que deteve o suspeito de atear fogos em Resende, e que estas ignições terão consumido uma área superior a 750 hectares de mato e floresta, e duas delas foram ateadas durante a madrugada.

"O fogo terá sido provocado com recurso a isqueiro, num aparente quadro de desequilíbrio mental, durante a madrugada e numa zona profusamente habitada. As ignições colocaram em risco habitações existentes nas proximidades, só não as afetando devido à intervenção dos vários meios de combate que foram acionados", esclarece a nota.