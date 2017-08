O sítio onde nascemos pode, a longo prazo, influenciar o nosso futuro, pois as pessoas acabam por definir e traçar aquilo que lhes é permitido, ou não, fazer.

No entanto, hoje em dia ainda há uma grande desigualdade de géneros, seja a nível salarial, como nos estudos, ou no trabalho.

Por essa razão, foi feita uma lista de sítios onde as condições para as mulheres viverem são muito melhores, de acordo com o último ranking do site U.S News World Report.

A lista é a seguinte:

1. Suécia

2. Dinamarca

3. Noruega

4. Holanda

5. Canadá

6. Finlândia

7. Suíça

8. Austrália

9. Áustria

10. Nova Zelândia

11. Alemanha

12. Reino Unido

13. Luxemburgo

14. França

15. Irlanda

16. Estados Unidos da América

17. Japão

18. Espanha

19. Itália

20. Portugal