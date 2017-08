A contagem dos votos das eleições gerais em Angola, que decorreram quarta-feira, ainda está a ser feita, mas o MPLA parece estar já a celebrar.

O secretário do Bureau Político do MPLA para as questões políticas e eleitorais, João Martins, anunciou durante a madrugada que a vitória do MPLA estava garantida.

“A vitória do MPLA é inequívoca, praticamente incontornável, e ela está-se a consolidar em termos numéricos e acreditamos que nas próximas horas já podemos começar a anunciar os números que são ansiados pelos cidadãos", afirmou o responsável, no final de uma reunião do partido, destinada a fazer o balanço preliminar das eleições gerais.

Apesar das declarações de vitória de João Martins, a contagem não está perto de estar encerrada, pois faz-se por duas fases, uma primeira provincial à qual se segue uma segunda contagem final em Luanda.

Recorde-se que mais de 9,3 milhões de angolanos foram chamados a eleger os 220 lugares no parlamento, só depois é que o cabeça-de-lista do partido mais votado será nomeado Presidente do país. No caso de se confirmar a vitória do MPLA, será João Lourenço que sucederá a José Eduardo dos Santos que esteve 38 anos no poder.