Segundo um estudo, realizado por investigadores das universidades de Amersterdão, Haifa e Nagev (em Israel) utilizar emojis nos e-mails de trabalho, ainda que seja um apenas com um sorriso simpático, pode afetar, negativamente, a forma como as pessoas o veêm, podendo ser associada a uma pessoa incompetente a nível profissional.

Elka Gilkson, uma das autoras do estudo, afirmou que “as nossas conclusões trazem indícios de que, ao contrário de um sorriso ao vivo, que traz uma sensação calorosa, os smileys (sorrisos digitais) não aumentam as impressões de que a pessoa é calorosa e ainda diminuem as perceções de competência. Em e-mails formais de trabalho, um smiley não é um sorriso.”