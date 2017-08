De acordo com a Netflix, "Jerry Before Seinfeld" "mistura 'stand-up' ao vivo com uma retrospectiva pessoal" e foi gravado no Comic Strip, o clube de comédia de Nova Iorque onde lançou a carreira. Este é um de dois programas produzidos pelo comediante para a plataforma.

O acordo prevê ainda a exibição de todas as temporadas do "Comedians in Cars Getting Coffee" e de uma nova temporada de 24 episódios deste programa de conversa, já exibido antes no serviço digital Crakle. De acordo com a revista Forbes, Jerry Seinfeld, de 63 anos é o mais bem pago humorista do planeta e só no último ano recebeu 58,4 milhões de euros.