Localizado bem no centro da Lisboa moderna, o atual Parque Eduardo VII chamava-se originalmente Parque da Liberdade, por se encontrar no topo da avenida com o mesmo nome.Seria rebatizado em 1904, um ano depois da visita a Lisboa do rei Eduardo VII, a primeira do filho da rainha Vitória ao estrangeiro.

Dizem as más-línguas que, para receber o monarca britânico, foram feitos melhoramentos de última hora na cidade, inclusive neste jardim.A atual configuração, com uma faixa verde ao centro e duas alamedas laterais, data de 1942 e é da autoria do arquiteto Keil do Amaral.Localizado bem no centro da Lisboa moderna, o atual Parque Eduardo VII chamava-se originalmente Parque da Liberdade, por se encontrar no topo da avenida com o mesmo nome.