Querem que sejamos todos hermafroditas? Tenham juízo

Esta semana a turma do politicamente correto ficou desvairada porque a Porto Editora decidiu fazer um livro com cores diferentes para rapazes e raparigas. As matérias, ao que se diz, são praticamente iguais com pequeníssimas alterações, mas o histerismo inundou as redes sociais. Não sei se essa rapaziada tão sensível ao azul e ao cor de rosa quer que sejamos todos iguais e que no futuro se façam alterações genéticas para sermos todos hermafroditas.

A crer nos resultados apresentados nos últimos anos, as raparigas/mulheres têm melhores resultados nas universidades, onde estão até em maioria. Significará isso que quem vê a vida a cor de rosa tem mais facilidade de aprendizagem? Não sei... Mas o mais intrigante nesta questão é a história de quererem que não haja qualquer diferença entre raparigas e rapazes. Tudo isto é surreal, já que sabemos que há cada vez mais pessoas que querem mudar de sexo ou assumir outra identidade porque não se sentem bem com o corpo em que nasceram. Quer isto dizer que há diferenças entre ser mulher ou homem e que pensam de maneira diferente e que têm, regra geral, gostos e apetites diferentes. Claro que há quem queira que caminhemos todos no sentido de sermos iguais ou que as raparigas brinquem com “guelas” e os rapazes com bonequinhas de peluche.

Sejamos honestos: há trabalhos que são de homens, como as obras e outras profissões mais violentas, devido à sua morfologia. Além dessa evidência, os homens e as mulheres olham para a realidade de forma diferente. Não significa isso que um seja melhor do que o outro. Não conheço homens que tenham menstruação ou que possam ser “mães”. Por causa disso teremos que fazer “livros” iguais sobre o “período” ou a menopausa? Voltando ao princípio: há milhares de anos que andamos na terra e os homens e as mulheres sempre souberam dividir as tarefas. É natural que com os anos as coisas vão mudando, mas que não seja por decreto ou por uma fatwa dos broncos das redes sociais.