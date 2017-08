Um concerto rock na cidade holandesa de Roterdão foi cancelado esta quarta-feira depois de a polícia ter intercetado uma carrinha com botijas de gás perto do local do espetáculo.

De acordo com a BBC, a carrinha tinha matrícula espanhola.

O condutor da carrinha foi detido e interrogado pelas autoridades holandesas, confirmou o presidente da Câmara de Roterdão.

O concerto era da banca norte-americana Allah-Las.