Francisco Louçã denunciou subornos do MPLA nas eleições desta quarta-feira.

O antigo coordenador do Bloco de Esquerda partilhou na sua página de Facebook um documento do Ministério do Ensino Superior de Angola em que é pedido aos bolseiros que votem “com sabedoria” em João Lourenço, candidato do MPLA.

“Se votarem com sabedoria na paz na reconciliação nacional os valores dos subsídios serão alterados com um aumento de 50%”, lê-se no documento.

“Aproveitando a oportunidade que a partir das 18h será processado um bónus eleitoral simbólico de 80 mil kwanzas [404 euros] doado pelo candidato do MPLA aos estudantes universitários como prometera”, termina a carta.

“Fica tudo dito”, escreveu Louçã na publicação.