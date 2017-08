Para criar o novo centro de distribuição que, de acordo com a Reuters, terá 100 mil metros quadrados, a empresa prepara-se para gastar 180 milhões de euros. Neste momento, a marca sueca conta com mais de dez lojas na região e a ideia é conseguir abrir mais oito até 2026.

Aposta em Portugal

O grupo fez saber recentemente que pretende reforçar a aposta em Portugal até 2025. A ideia é chegar às dez lojas em território nacional. O anúncio foi feito no ano passado, ano em que a empresa fechou as contas com 4,2 mil milhões de euros de lucro, mais 20% do que no ano anterior.

Em comunicado, a empresa sueca sublinhava que "o forte crescimento das vendas foi determinante para os bons resultados da Ikea no ano financeiro de 2016. Com o objetivo de se tornar líder no retalho multicanal de mobiliário e decoração, o grupo IKEA tem vindo a reforçar a aposta em novos formatos de loja e nas vendas ‘online’, para ir ao encontro das necessidades e expectativas dos seus clientes”.