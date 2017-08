Já o volume de negócios cifrou-se em 2,6 mil milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, o que representa um crescimento de 8%, “com todos os segmentos a contribuir positivamente para esta evolução”.

Já tendo em conta apenas o segundo trimestre, a empresa liderada por Paulo Azevedo conseguiu atingir um resultado líquido de 65 milhões de euros, um crescimento de 39,7%.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae sublinha ainda que o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) aumentou 9,2% para 116 milhões de euros, impulsionado “pela evolução positiva da rentabilidade operacional de todos os negócios”.

Criação de postos de trabalho A empresa dá ainda destaque ao facto de ter criado, nos primeiros seis meses do ano, mais de dois mil novos postos de trabalho, valor que se justifica com a expansão da atividade em território nacional e a nível internacional, “em particular do desenvolvimento da área de Health & Wellness [saúde e bem-estar] da Sonae MC”.

No que respeita ao investimento feito pelo grupo nos primeiros seis meses deste ano, a empresa destaca o total de 121 milhões de euros, equivalente a 4,6% do volume de negócios. De acordo com o comunicado, o valor foi direcionado para a abertura de novas unidades, reforço da internacionalização e lançamento de novos projetos.

A contribuir para os resultados, analisando as diferentes áreas de negócio, está, sobretudo, o retalho alimentar que continua a representar a maior fatia do volume de negócios: as vendas aumentaram 5,1% para os 1,7 mil milhões de euros. As vendas da Worten também aumentaram.