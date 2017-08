A Porto Editora já confirmou que vai retirar o caderno de atividades que gerou polémica por ter uma versão para meninos e outra para meninas.

A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, por recomendação do ministro adjunto, recomendou que a editora retirasse o livro em causa.

“A Porto Editora acolhe a proposta da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género para trabalhar em conjunto com as autoras dos blocos de atividades que originaram a polémica, no sentido de rever os exercícios que possam ser considerados discriminatórios ou desadequados”, diz a editora.

“As edições em causa não foram trabalhadas sob qualquer perspetiva discriminatória ou preconceituosa, a qual é absolutamente contrária aos valores que norteiam a sua atividade editorial desde sempre”, acrescenta a Porto Editora.

Recorde-se que a versão para meninos do livro apresenta exercícios com um maior nível de dificuldade do que a versão para meninas.