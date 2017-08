O Governo recomendou a retirada dos polémicos livros infantis da Porto Editora por promoverem a “diferenciação e desvalorização do papel das raparigas”.

A Comissão para a Igualdade de Género justifica em comunicado: “A CIG, por orientação do ministro-adjunto, recomendou à Porto Editora que retire estas duas publicações dos pontos de venda (...), no sentido de eliminar as mensagens que possam ser promotoras de uma diferenciação e desvalorização do papel das raparigas no espaço público e dos rapazes no espaço privado”.

O livro em causa tem duas versões diferentes, uma para meninos e outra para meninas. A polémica foi gerada porque os exercícios para as meninas são de um nível mais baixo do que o dos meninos.