Podem dizer: a primeira, primeira não foi, porque houve uma tal de Challenge Cup que começou em 1897. Têm toda a razão, embora hoje em dia quando se fala em Challenge Cup as coisas se misturem entre andebol e golfe e o mais que se está para saber. Enfim, nesse ano já tão antigo de 1897, Challenge Cup era uma competição para campeões. E de futebol. Mas, ao mesmo tempo, poder-se-ia catalogar como uma prova regional. Contraditório? Sim, mas não tanto assim. Não se esqueçam que até 1918 e ao final da I Grande Guerra, a face política da Europa estava marcada por aquela grande mancha chamada Império Austro-húngaro. E foi aí que nasceu a ideia de criar uma competição que pusesse frente a frente os campeões da Áustria, da Hungria e dos países dominados, como eram os casos da Checoslováquia e Eslovénia, ou parcialmente dominados, por exemplo a Itália, a Polónia ou a Roménia.

O facto de as equipas de Viena – o Viena Cricket, o First Viena, o Wacker – terem monopolizado os triunfos nos primeiros anos, desmobilizou a popularidade que rodeava os jogos e tirou um certo brilho ao que pode ser considerado como um projeto pioneiro de uma Taça dos Campeões.

O percurso que o futebol europeu percorreu de aí até hoje é de uma imensidade complexa e não é caminho pelo qual nos queiramos enfiar. Ficará para outra altura. A ideia é, de facto, falar de uma prova para campeões que marcou a Europa Central – a Taça Latina surgiria em 1949, aglomerando os campeões mais ocidentais, da França, da Itália, de Espanha e de Portugal – e que se tornaria num sucesso extraordinário contribuindo de forma esfusiante para a maneira como, mais tarde, as novas taças europeias (sobretudo a Taça dos Campeões Europeus) viriam a ser encaradas.

Falemos, portanto, da Copa Mitropa. O nome vem precisamente da contração da expressão Miiteleuropa, Europa Central em alemão.

A Áustria e a Hungria tinham sido apartadas como império, surgia um novo mapa internacional e novas ideias de nacionalismos. Mas, enquanto a Inglaterra se mantinha distante, numa soberba muito própria que a fazia não misturar o seu futebol com aquele que se praticava para cá da Mancha, tão superior se julgava – desabaria em descalabro aos pés da grande seleção da Hungria que a desfez em Wembley (6-3) e Budapeste (7-0) – o jogo tinha no centro do Continente os seus praticantes mais afamados.

O aparecimento de um torneio, disputado em eliminatórias, com jogos casa e fora, entre os campeões da Áustria, Hungria, Checoslováquia e Jugoslávia em 1927, foi quase natural.

À moda do que veio a acontecer mais tarde com a Liga dos Campeões, abriu-se o acesso aos segundos classificados para garantir maior competição.

A Copa Mitropa tornou-se, com o passar dos anos, um caso sério. Alargou-se aos campeões da Suíça, da Roménia e da Itália, entretanto unificada pela força de VERDI – Viva Vittorio Emmanuele Re Di Italia era o grito que percorria as ruas das cidades da península da bota no tempo da resistência ao poder austríaco que dominava principalmente o norte (Milão e Turim) e a zona de Trieste: grupos numerosos cantavam, espontâneos, o ‘Va Pensiero’ do Nabucco como se fosse um hino.

Clubes ganharam uma aura mítica – o Honved, o Hungaria, o Ferencvaros, o Ujpest, o Vasas, da Hungria; o Sparta e o Slavia de Praga, da Checoslováquia; o Bolonha, a Roma, a Lazio, a Ambrosiana (mais tarde Inter de Milão), a Juventus, de Itália; o Estrela Vermelha de Belgrado e o Partizan, da Jugoslávia; o Rapid e o Áustria de Viena, da Áustria. Se lhes juntarmos os vencedores da Taça Latina – Real Madrid, Barcelona, Milan, Benfica, Stade de Reims – vemos o espelho do que foi a Taça dos Campeões no seu início.

Questão de quilómetros.

As distâncias eram, ao tempo, um problema de difícil resolução. Só após o final da II Grande Guerra é que a Europa se foi aproximando e criou condições para organizar provas que pudessem aglomerar equipas vindas um pouco de toda a parte. De 1940 a 1951, a Copa Mitropa parou. Não completamente, pois houve duas edições, embora sob outras designações – Zentropa Cup em 1951 e Taça do Danúbio em 1958. Quando voltou a existir já havia outra rainha a ocupar o trono.

Milhares e milhares de pessoas eram atraídas pelos jogos a eliminar dessa Copa Mitropa, como é melhor chamar-lhe, assim à portuguesa.

Em 1927, a primeira mão da final da primeira edição, jogada no Estádio Letna, em Praga, entre o Sparta local e o famoso Rapid de Viena, que jogaria uma fantástica – e plena de violência – meia-final da Taça dos Campeões contra o Benfica num dos seus anos de sucesso, atraiu cerca de 30 mil espetadores. Catita!, dirão. Ah!, pois. Mas a segunda mão da final, em Viena, no entretanto meio desativado Howe Warte Stadium (utilizado atualmente mais para o râguebi, que não é propriamente um dos desportos de eleição dos austríacos) viu comparecerem 40 mil almas. Insuficientes para levarem o Rapid, que perdera em Praga por 2-6, à conquista do troféu: replicaria com um escasso 2-1.

No ano seguinte, uma final entre as duas antigas irmãs imperiais, Áustria e Hungria: Rapid de Viena-Ferencvaros. 7-1 em Budapeste para os húngaros, perante mais de 25 mil pessoas; 5-3 para os vienenses em casa, com outros tantos nas bancadas.

O espetáculo era não apenas garantido no relvado como também fora dele. Golos, golos e mais golos. Futebol decididamente ofensivo e sem receios, muito tempo antes do aparecimento do ‘ferrolho’ suíço ou da sua cópia italiana do ‘cattenacio’.

Essa garantia arrastava o povo e fazia do futebol um fenómeno único. Por isso, não há como esquecer ou deixar de lembrar os primórdios destas competições que, nos dias que correm, nos enchem as televisões a meio da semana com equipas que já não são, na sua maioria, as mesmas que dominavam os embates de antanho. Não há como esquecer, nem seria justo para os enormes cabouqueiros das que se chamam agora Liga dos Campeões e Liga Europa. Outros nomes, outros países, outros clubes atingiram o topo. O jogo, basicamente, é o mesmo, a despeito de uma ou outra alteração nem sempre bem compreendida. Dos vencedores da formidável Copa Mitropa, quantos são os que continuam a sobreviver no mundo de um futebol profundamente dominado pelo valor do dinheiro? Procurem-nos…

A Mitropa foi esmorecendo a partir de 1961. Ainda assim sobreviveu, imagine-se!, até 1992, já aborrecidamente disputadas por equipas secundárias dos países em liça – a Itália chegou mesmo a fazer-se representar por equipas da Série B. O último a registar o nome na lista gloriosa dos vencedores foi o Borak Banja Luka. De uma Jugoslávia que também deixou de existir. Nem de propósito…