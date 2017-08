Há a cerveja preta, a artesanal, a com sabor a limão, a mini, a de litro, o fino, a imperial, o príncipe, a tulipa, a lambreta, a servida com groselha, com Coca-Cola e até com Martini.

Na hora de a pedir bem gelada, não falta imaginação aos portugueses que vêm juntando novas palavras ao dicionário da cerveja em Portugal.

Agora, a nova entrada nesta lista faz-se com sabor a uva. A Oitava Colina prepara-se para criar a primeira cerveja artesanal feita a partir da fermentação de sumo de uva.

As vindimas começam amanhã, na vinha da Meia Encosta da Tapada da Ajuda, altura em que parte da uva recolhida segue para a cervejaria da Graça, onde se junta ao malte e se prepara a melhor conjugação de sabores.

A cerveja será lançada em parceria com o Instituto Superior de Agronomia até ao final de setembro.