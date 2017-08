No que toca a incêndios, 2017 entra para a História como o mais severo dos últimos 15 anos, superando 2003, 2005 e 2010.

De acordo com o briefing feito ontem pelo comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Rui Esteves, já se registaram mais de 3500 ocorrências e mais 48 mil hectares de área ardida do que no ano passado.

O número de detidos por fogo posto também continua a subir. Até ao momento, o número de pessoas detidas este ano já quase duplica o de 2016. No ano passado registaram-se 53 detidos por fogo posto e este ano as forças de segurança, GNR e PJ, detiveram 102 pessoas, segundo Rui Esteves. O comandante acrescentou ainda que 37% dos incêndios florestais detetados na última semana deflagraram durante a noite. “Por exemplo, só na segunda-feira, 45% das ocorrências, num total de 109, tiveram lugar no período noturno”. Entre 15 e 21 de agosto registaram-se 1.276 incêndios, que foram combatidos por 37.914 bombeiros com o auxílio de 10.087 meios terrestres e 668 meios aéreos.

O interior do país, nos próximos três dias, ainda se manterá com risco extremo, mas está previsto um desagravamento do índice de risco de incêndio para o litoral, devido à previsão de uma ligeira descida de temperatura a partir de quinta-feira.

Até ao fecho desta edição ainda se encontravam 83 fogos ativos no país, a serem combatidos por 1990 operacionais com o apoio de 554 veículos e 15 meios aéreos.

O fogo de Sabrosa, no distrito de Vila Real, era o que mais preocupava, contando com três frentes ativas, e mobilizando mais meios: 128 operacionais no terreno, 32 veículos e seis meios aéreos operam para combater as chamas.

Os fogos em Terras de Bouro, Braga, Porto de Mós, em Leiria e Covilhã no distrito de Castelo Branco já se encontram em fase de rescaldo.

Penafiel A GNR está a investigar a origem de uma contaminação no rio Sousa, na sequência de uma queixa, mas os responsáveis ainda não são conhecidos. O caso foi denunciado ao Ministério Público pela Câmara Municipal de Penafiel. A contaminação e poluição do rio aconteceu no sábado e provocou a morte de vários peixes na zona de Novelas, Penafiel.

Portugal A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) ordenou que o produto Dormix Gel fosse retirado do mercado. O produto vendido como um cosmético tem características incompatíveis com essa categoria e contém substâncias destinadas ao alívio da dor e da inflamação que colocam em risco a segurança dos consumidores.

Madeira Um dos seis feridos que tinham sido internados na sequência da queda da árvore no Largo da Fonte, no Monte, na Madeira, teve alta hospitalar ontem. Segundo o site do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, um dos pacientes teve alta e os outros cinco continuam internados mas estáveis. A árvore que caiu no dia 16 de agosto provocou 13 mortos e 49 feridos.

Portalegre A GNR de Portalegre deteve cinco pessoas, com idades entre os 29 e 49 anos, por tráfico de droga e condução sob efeito de álcool, após ações de fiscalização nas imediações do festival Waking Life 2017, que decorreu entre 16 e 18 de agosto na aldeia do Crato, em Portalegre. O Comando Territorial de Portalegre apreendeu 78 doses de haxixe, 46 de anfetaminas, 12 doses de liamba e duas doses de cocaína.