O trono explica-se pelos papéis nos filmes "Pai em Dose Dupla 2" e "Transformers: O Último Cavaleiro". Wahlberg recebeu 57,8 milhões de euros.

Dwayne Johnson, o anterior líder, ganhou 55,2 enquanto Vin Diesel, o terceiro, lucrou 46,3 milhões. Adam Sandler (42,9 milhões de euros) e Jackie Chan (41,6 milhões) fecham os primeiros cinco.

Entre as mulheres, Emma Stone foi a mais bem paga com 22,1 milhões de euros. Menos de metade do pódio masculino.