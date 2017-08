Um vídeo feito pelo Turismo Centro de Portugal venceu o prémio ‘Silver Screen’ na 50ª edição edição do Festival Internacional de Filme e Vídeo dos Estados Unidos. O vídeo, que se chama ‘Turismo Centro de Portugal – Destino Preferido da ECTAA em 2017’, é também uma homenagem às vítimas do incêndio Pedrógão Grande.

Nas imagens, surgem várias imagens do centro do nosso país, enaltecendo as nossas paisagens, gastornomia, costumes e património.

O vídeo de dois minutos já tinha recebido o prémio de de Melhor Filme na categoria de Destinos Turísticos, no Festival Internacional de Cinema de Turismo de Istambul. Para além disso, foi também o grande vencedor do Festival ART&TUR 2016.

Recorde-se que o incêndio em Pedrógão Grande, que deflagrou em junho deste ano, fez 64 mortos e mais de 200 feridos.