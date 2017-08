Um bebé, com apenas um ano e meio, ficou internado no Hospital de S.João, no Porto, em coma induzido, após ter caído na piscina de casa dos avós, na Póvoa de Lanhoso.

Quem encontrou a criança foi a mãe, e o bebé já estaria inanimado quando foi retirado da água.

Os familiares e os pais da criança tentaram aplicar manobras de reanimação, mas sem sucesso, e acabaram por levar o menino para o hospital da zona, António Lopes, onde depois foi transferido para a pediatria do hospital do Porto.

"Foi tudo uma questão de segundos. Ele estava a brincar com o irmão, de três anos, junto do pai, que estava a tocar guitarra, e, de repente, uma das minhas filhas pergunta: ‘Onde estão os meninos?’. A minha outra filha foi logo a correr para a piscina, que é o local mais perigoso da casa, e foi ela quem o tirou da água", contou ao Correio da Mamnhã o avô do menino.

O bebé “já foi sujeito a exames ao cérebro e não tem lesões. Os pulmões é que ficaram mais afetados devido à água que engoliu", referiram os familiares do menino.