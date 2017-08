De acordo com alguns dados da ONU – Organização das Nações Unidas – até 2050 estima-se que cerca de 3,2 milhões de pessoas possam chegar aos 100 ou mais anos, comparando com as 316 mil que atingiram esta idade em 2011.

No entanto, para que isto aconteça, é preciso que se criem alguns hábitos.

1- Um estudo realizado revelou que as pessoas com cerca de 65 anos que cozinham em casa cinco vezes por semana, têm mais 45% de probabilidade de viver mais 10 anos do que os que não cozinham;

2- Ser vegetariano significa que se tem menos 12% de probabilidade de morrer de morte prematura. As carnes processadas estão ligadas a uma maior incidência de cancro no intestino e doenças cardíacas;

3- Entre os norte-americanos, aqueles que se identificam com os hispânicos, no geral, vivem mais 2,5 anos do que os americanos. Um dos motivos apontados é a valorização e importância da família na cultura hispânica.

4- Um estudo feito por uma Universidade Alemã, revelou que os que sobrestimam a sua própria felicidade futura, têm maior risco de morte comparados com aqueles que desenham um futuro bem mais pessimista;

5- Segundo um estudo dinamarquês, os homens gays que se casam têm uma taxa de mortalidade reduzida. Outro estudo, que analisou 1700 adultos casados, mostrou que quando mais os casais discutem. Pior é o seu estado de saúde.

6- Os homens que dormem menos de seis horas por dia têm quatro vezes mais probabilidade de morrer durante o período do estudo realizado;

7- Os homens que fazem sexo apenas uma vez por mês, têm 45% mais probabilidade de desenvolveerem doenºas cardíacas do que aqueles que fazem sexo, pelo menos, duas a três vezes por semana;

8- Fazer exercício físico pelo menos durante cerca de 150 minutos por semana;

9- No Japão, em média, as mulheres vivem até aos 87 anos e os homens até aos 80, isto porque, de acordo com um estudo, os japoneses comem muito peixe e bebem muito chá verde.

10- Este ponto é sério, apesar de não parecer. As pessoas que conseguem fazer este feito vivem, em média, mais quatro anos do que as pessoas que não ganham.