Os meios de reforço espanhóis que vieram ajudar no combate aos incêndios em Portugal já regressaram a Espanha, informou esta quarta-feira a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar.

"O contingente terrestre espanhol saiu hoje de manhã. A última equipa da Unidade Militar de Emergência já retraiu para Espanha e os meios aéreos ontem [terça-feira] também já não operaram", afirmou no briefing feito esta manhã.

Dos meios de reforço internacional, "mantêm-se três helicópteros da Suíça, baseados em Monte Real [base área no concelho de Leiria]", acrescentou a responsável.

Patrícia Gaspar adiantou ainda que o fogo que deflagrou na terça-feira, em Vilela do Douro, concelho de Sabrosa, era, às 9h, o único incêndio ativo, estando a ser combatido por 199 operacionais, com o apoio de 61 veículos e dois meios aéreos

De sublinhar que vários concelhos dos distritos da Guarda e Castelo Branco estão em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Viseu, Coimbra e Faro têm também concelhos com risco muito elevado.