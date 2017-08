Enquanto houver “chieira”...

O país em estado de calamidade pública, incêndios descontrolados perante a voracidade das chamas, quase metade das ocorrências a deflagrar em período noturno, perto de uma centena de incendiários detidos – em geral indiferenciados, ignorantes, instrumentais... –, é Portugal a viver um novo “verão quente”. Diferente do primeiro, nos idos de 1975, porque outros são os tempos e já não se teme o papão comunista de então, mas... será que não tem nada a ver com a geringonça? Ainda não estaremos esquecidos dos vaticínios de malogro anunciado, e certo, de um governo malquisto, fora e dentro. “Quem é que põe dinheiro num país dirigido por comunistas e bloquistas?”, perguntava o líder da oposição em agosto passado.

E neste que corre, na rentrée, advertiu os portugueses para um novo perigo: “O que é que vai acontecer ao país seguro que temos sido se se mantiver esta possibilidade de qualquer um viver em Portugal?” Continuando a perorar, entreviu outra possibilidade preocupante: “Hoje vivemos no espírito constitucional de 1975.” (?!) Que agonia!

Agonia semelhante, porventura, está a ser vivida em vários pontos dos Estados Unidos: manifestações e contramanifestações dos supremacistas brancos americanos. Tudo terá começado, aparentemente, no sábado anterior (12) em Charlottesville, na Virgínia. Correu mal e acabou pior – manifestante direitista fez atropelamento indiscriminado sobre a marcha dos contra, bem ao estilo do terrorismo jihadista –, e as dúbias declarações do insensato presidente americano terá contribuído para exacerbar a situação. E para terminar em jeito de conexão, uma breve referência a Ryan Lenz, escritor-jornalista americano do, abreviadamente, Centro Legal para a Pobreza do Sul – Southern Poverty Law Center, editor do blogue Hatewatch. Segundo ele, a crença nacionalista do genocídio branco nos EUA “é o conceito subjacente aos argumentos anti-imigração da direita alternativa, especialmente os que visam os imigrantes que não são cristãos brancos”. Pois, é no que dá falar à toa... depois não se queixem. É que causa agonia!

Falando doutra agonia, bem diferente e minhota a valer, vem à baila a Romaria d’Agonia, em Viana do Castelo, que terminou no domingo, dia da tradicional procissão ao mar e dos não menos tradicionais tapetes floridos de sal nas ruas da Ribeira. Todavia, o Desfile da Mordomia, sexta-feira 18, ex-líbris da cidade, voltou a deslumbrar. Mais de 500 mordomas desfilaram exibindo diferentes trajes de Viana, dentre os quais o traje à vianesa, que a câmara local pretende ver classificado como património nacional. Se a singularidade e a beleza dos vistosos trajes, bordados e adornados com vidrilhos e lantejoulas, prendem a atenção, os peitos das raparigas ajaezados a ouro são deveras surpreendentes. Ele são cordões, trancelins, colares de contas, corações, arrecadas, brincos à rainha, peças da ourivesaria tradicional, muitas delas de há gerações, símbolo do entesouramento das famílias. Daí a “chieira”, ou orgulho, que as mordomas – verdadeiras montras ambulantes de joias que, de outra forma, só podem ser vistas no Museu da Ourivesaria Tradicional, também em Viana – assumidamente mostram e de que fazem gala.

Gestora, Escreve quinzenalmente