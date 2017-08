O testemunho de um pensador

Sobre certas políticas dizia que “excluindo os fanáticos, um comunista é aquele que perdeu a esperança de ser capitalista”.

Max Cunha, sociólogo e pensador, pedagogo e um fervoroso adepto da filosofia da pedagogia e, como tal, da prática pedagógica aplicada a várias disciplinas académicas, já mais experiente que as gerações atuais, para não dizer “velhas”, resolveu, nos seus 80 anos, escrever o seu “testamento político” que, obviamente, só será publicado na íntegra após a sua morte. Mas escreveu capítulos isolados e deu-os a alguns amigos, ex-discípulos seus, para que os divulgassem se assim entendessem, sendo oportuno.

Trata-se, é evidente, de um testemunho político e que representa um protesto viril contra esta sociedade hodierna do hedonismo, do facilitismo, da indefinição, do capitalismo selvagem, do neoliberalismo e ainda do jogo ambíguo de palavras que leva um marxista assumido a afirmar na Assembleia da República, sem se rir e com toda a convicção, que é “democrata” e um “patriota”.

Max Cunha escreveu, entre outras coisas, conceitos pedagógicos curtos, frases cáusticas que caracterizavam a época e que eram conceitos que ficavam para o futuro, por serem intemporais.

Dizia ele que era “preciso ter muita categoria, ou nível, para se ser dirigido por pessoas sem qualquer categoria ou nível”.

E, na verdade, nos tempos que vivemos, isso acontece com muita frequência, o que o levava a dizer que “a inversão de posições, por vezes, pode ser um ato subversivo”, ou seja, quando o “line” é de qualidade superior à do “staff”.

Sobre a reforma do ensino, dizia: “Só depois de muito errar, e de muito aprender com esses erros, se pode construir, reformando o que está mal.” Daí que qualquer ministro da Educação devesse ter cabelos brancos para poder ter experiência e conhecimento da qualidade, ou falta dela, da concorrência.

Sobre certas políticas dizia que “excluindo os fanáticos, um comunista é aquele que perdeu a esperança de ser capitalista”, e também que não compreendia qual a razão que levava um bom comunista a jogar no Euromilhões. Nem nós.

Dizia que estava vivo, mas que sentia que já tinha morrido para o mundo, ou melhor, que o mundo já lhe virara as costas, não queria nada com ele, apenas lhe passava o cheque da reforma mas não lhe passava cartão.

Dizia que antes de se reformar, por imposição legal, era ouvido e considerado e contribuía com a sua assinatura no “livro de termos” para a graduação académica dos seus alunos, ou seja, contavam com ele, e de um mês para o outro deixou de ter qualquer utilidade ou qualquer saber, ou seja, o investimento que o Estado fez nele, além de bolsas, etc., etc., foi direto para o caixote do esquecimento, ou seja, do lixo, demonstrando ser o Estado um péssimo gestor de recursos e o primeiro fator de desperdício.

Sobre a forma de governo encontrada por António Costa, chama-lhe criativa, embora arriscada, já que não pode garantir o futuro a ninguém, porque nada depende dele, tudo depende de terceiros, e pensa que os partidos que “apoiam” o governo é que se estão a servir de Costa, e não o contrário, ele está apenas a ser instrumentalizado.

Sociólogo, Escreve quinzenalmente