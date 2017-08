Trump: um elefante na loja de porcelanas

Os recentes conflitos violentos entre partidários da supremacia branca e partidários da diversidade cultural são um grave sinal de fratura naquilo que constitui a base da construção social, económica, política, cultural e científica que fez dos EUA a maior superpotência global.

Ao longo da história, o mundo viveu diversas ordens estratégicas, políticas e económicas, com a panóplia de equilíbrios e dinâmicas delas decorrentes.

No curso da minha vida assisti a uma ordem determinada pela luta pela supremacia entre os Estados Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que culminou com a implosão desta última e o nascimento de um contexto de transição em que os EUA funcionaram, por ação ou omissão, como o grande estabilizador da ordem mundial e como polícia, mais ou menos desejado e tolerado, do mundo moderno.

Nada se manteve igual com a eleição e a ação concreta de Donald Trump. Numa intervenção disruptiva e com elevado grau de imprevisibilidade, os EUA tornaram-se uma grande potência desestabilizadora, no quadro duma ordem global em fragmentação (e reconfiguração incerta).

Uma potência desestabilizadora no plano da sustentabilidade e da luta da humanidade pela preservação do planeta, desestabilização traduzida pelo abandono formal dos compromissos assumidos com o Acordo de Paris para a mitigação e o controlo do aquecimento global.

Uma potência desestabilizadora também na forma como, em vez de acantonar diplomaticamente o regime norte-

-coreano, seguindo a linha das administrações anteriores, o transformou numa peça relevante no reordenamento de poderes entre os EUA e a China e entre esta e os seus vizinhos da plataforma asiática.

Uma potência desestabilizadora, finalmente, na forma desajeitada e inaceitável como ameaçou uma intervenção militar na Venezuela, implodindo assim o caminho lançado por Obama para uma normalização democrática na América Latina e criando o risco de voltar a virar a “rua” sul-americana contra os EUA, criando contextos favoráveis à prevalência de regimes autoritários e não democráticos.

Como um elefante numa loja de porcelanas, a ação de Donald Trump à frente dos destinos da maior potência global levou também a uma onda de perigosa desestabilização no interior do território americano.

Os recentes conflitos violentos entre partidários da supremacia branca e partidários da diversidade cultural são um grave sinal de fratura naquilo que constitui a base da construção social, económica, política, cultural e científica que fez dos EUA a maior superpotência global.

O presidente americano, ao repartir culpas e acicatar ódios em vez de condenar inequivocamente a ação da direita radical, racista e xenófoba, abriu feridas em vez de as tentar sarar, num diagnóstico partilhado também por muitos republicanos com maior sentido de Estado.

Trump, num registo populista radical, chegou à Casa Branca apoiado na ideia da primazia da América e dos interesses americanos sobre as questões globais (América primeiro). Esta visão tem uma linha vermelha em risco de ser pisada: a identidade da nação americana traduzida numa fórmula de interesse comum e agregador, ainda que democraticamente plural.

A identidade plural de convivência múltipla e democrática que é matricial à nação americana está em perigo com a ação estouvada da administração de turno e do seu principal líder. América primeiro! Mas qual América?

Eurodeputado