A atriz Gemma Arterton, que deu vida à personagem de uma bond girl no filme “007 – Quantum of Solace”, em 2008, revelou que passou por momentos complicados depois de ter sido praticamente impedida de comer e de perder peso. No entanto, não disse em que altura da sua carreira é que esta situação aconteceu.

Segundo a atriz, em entrevista ao Daily Mail, a exigência era tanta que chegava a ser vigiada todos os dias pelos produtores, de forma a ver se esta cumpria os ‘requisitos’ impostos.

“Foi muito traumático na época. Eles passaram a ir ao ginásio ver-me e quando não iam, obrigavam alguém a filmar-me a treinar”, declarou.