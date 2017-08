Foi D. Manuel I quem, em 1506, transferiu a residência real da Alcáçova (Castelo de São Jorge) para junto do rio. A mudança, de grande simbolismo, teve que ver com o crescimento da corte, mas também com a Expansão portuguesa. Dali, o rei podia controlar mais de perto a partida e chegada dos navios, bem como todas as atividades a eles ligadas. Na altura, o Terreiro do Paço era ainda um espaço irregular.

Só a intervenção de Eugénio dos Santos, após o terramoto de 1755, lhe emprestou o rigor e o aparato que conhecemos. Viria então a adquirir a designação de Praça do Comércio, por ser o lugar onde se implantou a Bolsa Comercial (um equivalente da atual bolsa de valores).