O torso foi encontrado numa praia a sul de Copenhaga, na Dinamarca, e pertence à jornalista sueca que desapareceu no dia 10 de agosto, quando foi visitar um submarino artesanal.

"ODNA do torso corresponde ao de Kim Wall", pode ler-se numa mensagem publicada na página oficial da polícia dinamarquesa do Twitter.

O torso da mulher estava mutilado (braços, pernas e cabeça) e, ao que tudo indica, terá sido “mutilado deliberadamente”, segundo o resultado da autópsia feito. Este foi encontrado por uma ciclista que passeava junto à baía de Koge, a cerca de 50 quilómetros da Dinamarca.

A sueca foi vista, pela última vez, no dia 10 de agosto, no submarino do dinamarquês Peter Madsen, onde se terá deslocado para o entrevistar.

O homem encontra-se em prisão preventiva desde segunda-feira.

"O acusado explicou à polícia e ao tribunal que houve um acidente no submarino que causou a morte de Wall e ele sepultou o cadáver no mar, num lugar indefinido na baía de Koge “, anunciou a polícia esta segunda-feira.

Peter Madsen é conhecido pelos seus projetos de submarinos e por ser o cofundador da empresa Copenhagen Suborbitals.