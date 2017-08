A comunidade portuguesa em Châlette-sur-Loing está em choque com o caso do português abatido pela polícia no passado sábado, depois de ter resistido a ordens dos agentes para abandonar a sua viatura. Uma associação de portugueses desta localidade, Ronda Típica, disse ao i, por email, que espera que seja feita justiça, e fala de uma “reação desproporcional” da polícia.

Segundo o i apurou, a família de Luís, que tinha 48 anos, é natural de uma aldeia da Guarda e vive em França há vários anos. “Tinha problemas psiquiátricos desde há muito e tinha acompanhamento médico, mas nunca fez mal a ninguém. A sua morte foi um choque para todos. É uma injustiça e os polícias avançaram sobre ele como se fosse um criminoso”, disse ao i esta associação.

A cena foi registada em pelo menos dois vídeos divulgados pela imprensa local e redes sociais. Nas imagens surgem seis agentes de armas apontadas ao veículo e que pedem ao homem para sair da viatura. Depois de algumas bastonadas nos vidros, o homem tenta arrancar embatendo num dos carros da polícia colocados de forma a travar uma eventual fuga. Apesar dos avisos e do bloqueio, consegue fazer uma manobra e sair do cerco, e é nesse momento que os polícias começam a disparar, num tiroteio que se revelaria fatal. Seriam 17h30 e a assistir à cena estavam várias pessoas, inclusive alguns adolescentes que surgem numa segunda gravação conhecida ontem.

De acordo com a imprensa local, a polícia foi chamada depois de o homem ter ameaçado um transeunte com uma faca e algumas fontes dizem que ameaçou colocar bombas na cidade. Testemunhas no local terão registado a matrícula, o que levou as patrulhas até uma morada num bairro na fronteira entre Montargis e Châlette--sur-Loing, a cerca de cem quilómetros a sul de Paris. Os agentes encontraram o suspeito dentro do carro, do qual não sairia com vida.

O presidente da Câmara de Châlette-sur-Loing esteve no local na manhã de domingo. Em declarações ao jornal “La République du Centre”, o autarca disse ter- -se encontrado com o irmão e o cunhado do homem. “A comunidade portuguesa de Châlette está de luto. Após a emoção gerada pela intervenção dos polícias, pedi para que fosse ativada uma unidade de assistência psicológica. Crianças e famílias assistiram à cena”, disse Frank Demaumont. “Depois de respeitar um período de recolhimento, é necessário que os poderes públicos analisem as responsabilidade de uns e de outros. Neste cenário, questiono a qualidade do acompanhamento psicológico durante o período estival. Numa cidade como Châlette existem meia dúzia de pessoas a fazer medicação psiquiátrica. Sempre que a situação fica descontrolada e os vizinhos têm medo, sou chamado para uma eventual hospitalização compulsiva, medida de que o cidadão de Châlette que ontem morreu nunca foi alvo.”

Na madrugada de segunda-feira, alguns veículos foram incendiados no local do tiroteio como forma de protesto, testemunhou ao i a associação Ronda Típica. “A reação da polícia foi desproporcional. Sabiam dos problemas psiquiátricos e que não era um homem perigoso.”

Fonte oficial da Câmara de Montargis, a que pertence o Bairro Kennedy, adiantou ao i que a polícia ordenou um inquérito sobre os desacatos na via pública, recusando para já estabelecer ligação com o caso de sábado. Também a Inspeção-Geral da Polícia Nacional de França já anunciou um inquérito à intervenção em Châlette-sur-Loing, um procedimento habitual sempre que existem vítimas mortais em operações policiais. Um sindicato local da polícia também já reagiu, defendendo a atuação dos agentes, que sentiram ser necessário travar o indivíduo. “Hoje em dia, os polícias são abatidos. Não costumam usar as suas armas. Em Montargis foi a primeira vez”, disse Dominique Coquelle, do sindicato Alliance.