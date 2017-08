Adaptarmo-nos também é uma forma de progresso

O filósofo alemão Friedrich Hegel via na História um sentido, como uma espécie de caminhada de constante progresso. É evidente que o mundo evolui.

Hoje já não precisamos de fazer fogo batendo com uma pedra na outra (embora haja quem pratique a dieta do Paleolítico...), temos instituições enraizadas, tecnologia, uma relativa abundância e um certo verniz civilizacional. Mas o progresso não é linear e, se há coisa que as duas guerras mundiais nos ensinaram é que, por detrás do maior progresso, espreita sempre a barbárie. Ou seja, a caminhada da História não é necessariamente em direção a um mundo cada vez mais perfeito. Por isso, não acredito que certas “conquistas” da nossa sociedade sejam degraus de uma escadaria ascendente que nos conduz ao paraíso terrestre. E muito menos princípios sagrados em que não se pode tocar. Vem isto a propósito de ataques, como o de Barcelona, que há alguns anos julgaríamos inimagináveis.

O fenómeno do terrorismo mudou as regras do jogo e, como tal, obriga a sociedade a tomar medidas para se proteger, sejam elas controlar melhor as fronteiras, ter câmaras na rua ou processar dados da internet que possam levar à deteção de redes terroristas. Caminhamos para uma espécie de Big Brother como o de “1984”? Há uma diferença importante, e não só de grau: na distopia de Orwell, os cidadãos eram vigiados para evitar a dissidência; aqui, são-no em nome da segurança coletiva.

Adaptarmo-nos à realidade não me parece um retrocesso civilizacional; já querer manter tudo na mesma, parece uma atitude pouco prudente. E pôr essa segurança em causa só porque não queremos ir para o aeroporto um pouco mais cedo, aparecer numa câmara de vigilância ou que alguém leia a mensagem que enviámos a um amigo, roça mesmo a irresponsabilidade. No aeroporto, no espaço público ou na internet, não me importo de ser tratado com o mesmo grau de exigência que um suspeito, se isso contribuir para a segurança de toda a gente.