Um livro da Porto Editora está a ser acusado de sexismo devido aos exercícios.

O “Bloco de Atividades”, indicado para crianças entre os quatro e os seis anos, apresenta exercícios com um grau mais elevado de dificuldade indicado para meninos e exercícios semelhantes com um grau de dificuldade mais baixo indicado para meninas.

A denúncia foi feita pela página de Facebook da associação feminista Capazes. “Para as mentes brilhantes que o pensaram, meninas e meninos não podem realizar as mesmas atividades e para abrilhantar a coisa, as tarefas das meninas envolvem princesas à procura de coroas em labirintos básicos... já as dos meninos convocam marinheiros à procura de barcos em labirintos mais complexos”, denuncia a página.