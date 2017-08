Os cinco jogos de castigo aplicados a Cristiano Ronaldo foram confirmados esta terça-feira pelo Tribunal Administrativo do Desporto.

O craque português já reagiu no Facebook: “Mais uma decisão incompreensível. De injustiça em injustiça, nunca me derrubarão. E como sempre voltarei mais forte. Obrigado a todos os que me têm apoiado”.